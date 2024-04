La Soluzione ♚ Può essere sviscerato

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere sviscerato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMORE

Curiosità su Puo essere sviscerato: Parte da una trama vera e propria, bensì da un concetto, approfondito e sviscerato nel corso del musical. backstage musical racconta una situazione di "teatro... Con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti ed atteggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma più generale di affetto ("amo mia madre; amo mio figlio") sino a riferirsi ad un forte sentimento che si esprime in attrazione interpersonale ed attaccamento, una dedizione appassionata tra persone oppure, nel suo significato esteso, l'inclinazione profonda nei confronti di qualche cosa. Può anche essere una virtù umana che rappresenta la gentilezza e la compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà e la preoccupazione benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare il bene di altre ...

