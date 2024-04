La Soluzione ♚ Può essere stridente

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere stridente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SUONO

Curiosità su Puo essere stridente: Dualismo fra natura corpuscolare e ondulatoria, in qualche modo meno stridente con la concezione della fisica classica e anche della logica. uno degli... Il suono (dal latino sonus) è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. Tale vibrazione, che si propaga nell'aria o in un altro mezzo elastico, raggiunge l'apparato uditivo dell'orecchio che, tramite un complesso meccanismo interno, crea una "sensazione uditiva" correlata alla natura della vibrazione; in particolar modo la membrana timpanica subendo variazioni di pressioni entra in vibrazione, il meccanismo di trasmissione del suono consiste in una successione di compressioni e di espansioni delle molecole dell'aria (o del mezzo in cui si propaga) che circondano la sorgente sonora.

