La Soluzione ♚ Può essere sprezzante

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere sprezzante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SGUARDO

Curiosità su Puo essere sprezzante: Artisti, presso piazza santa trinita, si incontrarono e michelangelo, sprezzante e polemico, incalzò leonardo circa l'interpretazione di un verso dantesco... La vista è uno dei cinque sensi, mediante la quale è possibile percepire un'ampia gamma di stimoli luminosi (energia luminosa) emanati dagli oggetti. Tale percezione visiva avviene inizialmente per mezzo degli occhi (parte ottica e sensoriale), i quali andranno a discriminare sia le forme che i colori, ma anche le dimensioni relative, quindi le posizioni nello spazio degli oggetti stessi, completando il compito complesso all'interno del cervello. Ogni anno, il secondo giovedì del mese di ottobre, si celebra "La Giornata Mondiale della Vista". Voluta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è promossa in Italia soprattutto ...

