La Soluzione ♚ Può essere sperticata

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere sperticata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LODE

Curiosità su Puo essere sperticata: Faccia dimenticare delo; né i cari portino più alle stelle, con lodi sperticate, il mausoleo proteso nel vuoto. ogni opera cede dinanzi all'anfiteatro... La lode è l'atto con cui si esprimono affermazioni positive nei confronti di una persona, di un oggetto o di un'idea. Nella religione, la lode è la glorificazione della divinità effettuata mediante preghiere, inni o canti. Nel linguaggio scolastico e universitario, la lode è una nota di merito che si dà agli studenti oltre il voto massimo.

Altre Definizioni con lode; essere; sperticata;