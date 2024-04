La Soluzione ♚ Può essere a scoppio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere a scoppio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOTORE

Curiosità su Puo essere a scoppio: Potrebbero non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. lo scoppio respiratorio... Il motore è un dispositivo capace di trasformare una sorgente di energia, che può essere in forma chimica (in presenza di un combustibile), elettrica o termica, in un'energia meccanica o lavoro meccanico continui (i dispositivi capaci di questa trasformazione in modo impulsivo e discontinuo sono detti attuatori; muscoli piezoelettrici, elettrovalvole, relè ecc.), tipicamente impiegato in ambito applicativo con finalità di propulsione per veicoli di vario tipo.

