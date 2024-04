La Soluzione ♚ Può essere polmonare

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere polmonare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EDEMA

Curiosità su Puo essere polmonare: Dell'organismo). la contusione polmonare non si associa a una soluzione di continuità del tessuto polmonare. le contusioni polmonari di solito si associano ai... L'edema (dal greco dµa, òidema, "gonfiore") è un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo. Il termine idropisìa o idrope, per quanto sinonimo di edema, indica l'accumulo del liquido sieroso in una cavità del corpo, solitamente quella peritoneale. L'edema può interessare una zona circoscritta, come per esempio una gamba, oppure può essere generalizzato se si manifesta in tutto l'organismo. In questo caso, prima che l'edema sia clinicamente evidente, devono accumularsi diversi litri di liquido; per questo motivo l'aumento di peso precede generalmente le altre manifestazioni dell'edema. Quando l'edema interessa tutti i ...

