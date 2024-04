La Soluzione ♚ Può essere nobiliare

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere nobiliare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TITOLO

Curiosità su Puo essere nobiliare: Privilegio non comportava automaticamente la hidalguía de sangre, poiché "il re può fare caballeros ma non fidalgos" e dalla concessione del privilegio si rendeva...

