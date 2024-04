La Soluzione ♚ Può essere muriatico

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere muriatico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACIDO

Curiosità su Puo essere muriatico: A 20 milioni di tonnellate annue. merceologicamente al nome di "acido muriatico" corrisponde una soluzione di hcl a concentrazione 10%, spesso di colore... In chimica, un acido è una molecola o ione in grado di donare uno ione idrogeno H+ (acido di Brønsted-Lowry), o in grado di formare un legame covalente con una coppia di elettroni (acido di Lewis). La definizione di acido e quella corrispondente di base hanno subito diverse modifiche nel tempo, partendo da un approccio empirico e sperimentale fino alle più recenti definizioni, sempre più generali, legate al modello molecolare a orbitali. Nell'accezione comune, il termine "acido" identifica sostanze generalmente irritanti e corrosive, capaci di intaccare i metalli e il marmo (sviluppando rispettivamente idrogeno e anidride carbonica) e di ...

