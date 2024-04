La Soluzione ♚ Può essere competente

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere competente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANCIA

Curiosità su Puo essere competente: Medico competente, su normattiva.it, normattiva il portale della legge vigente, 9 aprile 2008. url consultato il 6 ottobre 2020. ^ il medico competente: chi... La Castiglia-La Mancia (in spagnolo Castilla-La Mancha) è una comunità autonoma della Spagna, in conformità del suo statuto di autonomia e della Costituzione spagnola. Il suo capoluogo è la città di Toledo, sede del governo regionale, il più alto organo di autogoverno della Comunità; la città di Albacete ospita la più alta corte, il Tribunale Superiore di Giustizia di Castiglia-La Mancia.

