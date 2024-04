La Soluzione ♚ Essere fra i migliori

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Essere fra i migliori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PRIMEGGIARE

Curiosità su Essere fra i migliori: i migliori giorni è un film commedia del 2023 diretto da massimiliano bruno ed edoardo leo. fa parte di un dittico che comprende anche i peggiori giorni... Marianne Vos (Wijk en Aalburg, 13 maggio 1987) è una ciclista su strada, pistard, ciclocrossista e mountain biker olandese che corre per il team Jumbo-Visma. Atleta completa, capace di primeggiare nelle diverse specialità del ciclismo, è considerata una delle migliori cicliste di tutti i tempi. Ai Giochi olimpici ha vinto due medaglie d'oro, nella corsa a punti su pista a Pechino 2008 e nella corsa in linea su strada a Londra 2012. È stata inoltre campionessa del mondo in linea su strada nel 2006, nel 2012 e nel 2013, e argento nei cinque anni tra il 2007 ed il 2011, nonché otto volte campionessa del mondo di ciclocross (nel 2006, dal 2009 ...

Altre Definizioni con primeggiare; essere; migliori;