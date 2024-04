La Soluzione ♚ Può essere istantanea

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Può essere istantanea. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FOTOGRAFIA

Curiosità su Puo essere istantanea: Svariati anni di erosione. in altri casi la formazione di una cascata può essere "istantanea" a causa di processi geologici molto violenti come terremoti o eruzioni... La fotografia è quella serie di processi tecnici con cui si ottiene un'immagine statica tramite un processo di registrazione permanente delle interazioni tra luce e materia. Nell'accezione più comune, ci si riferisce alla tecnologia che prevede la proiezione attraverso un sistema ottico su una superficie fotosensibile e quindi implica la realizzazione dello strumento denominato macchina fotografica o fotocamera. Con il termine "fotografia" si indicano tanto la tecnica per riprendere le fotografie, quanto le immagini riprese, nonché, per estensione, il prodotto stampato. L'estrema versatilità di questa tecnologia ha consentito alla ...

