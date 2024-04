La Soluzione ♚ Può essere cosmetica

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere cosmetica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CREMA

Curiosità su Puo essere cosmetica: Progetto di riferimento. la cosmesi (o cosmetica) rappresenta l'insieme di attività, tecniche e arti relative al cosmetico o, per estensione, a ciò che migliora... Crema (IPA: ['krma], Crèma in dialetto cremasco) è un comune italiano di 33 882 abitanti della provincia di Cremona in Lombardia.

