La Soluzione ♚ Può essere corallina

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Può essere corallina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCOGLIERA

Curiosità su Puo essere corallina: Per formare barriere coralline e alla fine possono crescere fino a diventare una barriera corallina. una barriera corallina può impiegare diecimila anni... La scogliera è una struttura rocciosa marina a barriera formata da gruppi di scogli disposti in fila che generalmente si trovano al pelo dell'acqua, a volte affioranti, a volte sommersi a poca profondità. Per questa sua caratteristica la scogliera costituisce un pericolo per la navigazione.

Altre Definizioni con scogliera; essere; corallina;