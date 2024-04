La Soluzione ♚ Può essere concitato

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere concitato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIALOGO

Curiosità su Puo essere concitato: Protesta. presto però viene a galla una verità più scottante: nelle ultime concitate fasi della guerra, infatti, i comunisti si erano impossessati di un carro... Un dialogo (dal latino dialogus, in greco antico d, derivato di daµa «conversare, discorrere» composto da dià, "attraverso" e logos, "discorso") è un confronto verbale tra due o più persone per esprimere sentimenti diversi e discutere idee non necessariamente contrapposte.

Altre Definizioni con dialogo; essere; concitato;