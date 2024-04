La Soluzione ♚ Può essere circolare

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere circolare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASSEGNO

Curiosità su Puo essere circolare: Praticabile è l'uso di travi metalliche. lo sviluppo dell'arco può essere circolare (arco di cerchio) o può seguire un'altra conica, quale ad esempio una parabola... L'assegno bancario è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto (traente) ordina alla banca (trattario) di pagare al portatore legittimo del titolo (beneficiario) una somma di denaro esattamente determinata nel titolo stesso.

