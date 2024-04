La Soluzione ♚ Finestrino circolare delle imbarcazioni

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Finestrino circolare delle imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OBLÒ

Curiosità su Finestrino circolare delle imbarcazioni: Interessante versione familiare a cinque porte ("128 rural"), con terzo finestrino laterale. la produzione presso la fiat concord è arrivata a 255 110 esemplari... Il termine oblò è stato introdotto nella lingua italiana solo a partire dal XX secolo, come adattamento del francese "hublot".

