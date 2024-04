La Soluzione ♚ Un fregio architettonico circolare

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un fregio architettonico circolare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROSONE

Curiosità su Un fregio architettonico circolare: Volta da architrave, fregio e cornice. sui lati corti, facciata e retro, gli spioventi del tetto determinano la presenza di un frontone, sul quale a... Il rosone, o rosa, è un finestrone decorativo di forma circolare applicato alle facciate delle chiese di stile romanico e gotico. È una vetrata tonda presente sull'asse della navata principale, talvolta anche di quelle secondarie, o in corrispondenza di cappelle o bracci trasversali, di fronte alla quale è posto un traforo in pietra quasi costantemente costituito da colonnine disposte radialmente, a partire da un nucleo centrale, e raccordate da archetti. La forma circolare e la gamma cromatica disponibile hanno permesso a mastri vetrai di creare opere d'arte sacra raffigurando, sotto forma di icona, passi del Vangelo. Il rosone, aperto ...

