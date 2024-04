La Soluzione ♚ Può essere button-down

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere button-down. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAMICIA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Puo essere button-down: Dal britannico jenson button, mentre quello costruttori dalla scuderia esordiente brawn-mercedes, per cui ha corso lo stesso button. contrariamente a quanto... La camicia è un capo d'abbigliamento di stoffa che copre il busto. Di solito ha un colletto, maniche, un taschino (a volte due taschini, con o senza bottone) ed è abbottonata sul davanti.

Altre Definizioni con camicia; essere; button; down;