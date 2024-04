La Soluzione ♚ Può essere ausiliare

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere ausiliare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VERBO

Curiosità su Puo essere ausiliare: (avrebbero potuto amarsi) ^ modifica di verbo ausiliare(sezione)dia 27/05/11 quinta-feira ^ ausiliare con i verbi servili coniugazione del passato prossimo... Il verbo (dal latino verbum, "parola") è una parte del discorso variabile, che indica un'azione che il soggetto compie o subisce, l'esistenza o uno stato del soggetto, il rapporto tra il soggetto e il nome del predicato. Alcuni esempi in lingua italiana: Il tacchino mangia (il soggetto compie un'azione); Il tacchino è mangiato (il soggetto subisce un'azione); L'essere è, il nulla non è (esistenza del soggetto); Paolo è arrabbiato (rapporto tra soggetto e nome del predicato).

