La Soluzione ♚ Lo è la palla del rugby

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Lo è la palla del rugby. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OVALE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Lo e la palla del rugby: vedi rugby (disambigua). rugby (pron. /'rgbi/ o /'ragbi/, in inglese rugby football; in italiano, ormai desueto, pallovale o palla ovale) è il nome... In matematica, un ovale è una curva piana chiusa la cui forma ricorda quella di un uovo disegnato su un foglio. Non esiste una definizione univoca di questo concetto: generalmente un ovale è una curva che delimita una regione convessa, avente almeno un asse di simmetria (e spesso due). L'ellisse è un esempio di ovale. La forma di uno stadio o di un pallone da rugby sono altri esempi. Tutti questi hanno due assi di simmetria.

