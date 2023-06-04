Lo indossano sia i giocatori di boxe che di rugby

SOLUZIONE: PARADENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo indossano sia i giocatori di boxe che di rugby" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo indossano sia i giocatori di boxe che di rugby". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Paradenti? I paradenti sono protezioni utilizzate sia dagli pugili che dagli atleti di rugby per proteggere i denti durante gli scontri fisici. Indossarli aiuta a prevenire fratture e danni alla bocca, garantendo maggiore sicurezza durante le competizioni. Questi dispositivi sono fondamentali per tutelare la salute orale di chi affronta contatti violenti.

La soluzione associata alla definizione "Lo indossano sia i giocatori di boxe che di rugby" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo indossano sia i giocatori di boxe che di rugby" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Paradenti:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo indossano sia i giocatori di boxe che di rugby" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

