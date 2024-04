La Soluzione ♚ Fa oscillare i tifosi allo stadio

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Fa oscillare i tifosi allo stadio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OLA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Fa oscillare i tifosi allo stadio: Campioni, vinta ancora una volta allo stadio olimpico di roma, questa volta contro la squadra che in quello stadio era normalmente di casa, la roma:... Ola Selvaag Solbakken (Melhus, 7 settembre 1998) è un calciatore norvegese, attaccante degli Urawa Reds, in prestito dalla Roma, e della nazionale norvegese.

