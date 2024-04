La Soluzione ♚ A levarle si parte

La soluzione di 6 lettere per la definizione: A levarle si parte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANCORE

Curiosità su A levarle si parte: Riuscita meglio, se fosse stata sola a volerlo. ma c'era donna prassede, la quale, tutta impegnata dal canto suo a levarle dall'animo colui, non aveva trovato... L'àncora, nella nautica, è un oggetto pesante utilizzato per trattenere un'imbarcazione o un idrovolante in un punto specifico del fondale di uno specchio d'acqua; un'ancora è realizzata spesso in metallo e collegata all'imbarcazione per mezzo di una catena o di una cima. L'ancora è uno strumento antico, conosciuto e usato dai Fenici e dai Greci, che fu successivamente perfezionato dai Romani subendo nel tempo notevoli miglioramenti, ma conservando ancora alcuni dei tratti originari. Nel tempo si è evoluta sia nel materiale con l'uso di ferro, ghisa o acciaio sia nelle forme.

