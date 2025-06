Si levano prima di salpare nei cruciverba: la soluzione è Ancore

ANCORE

Perché la soluzione è Ancore? L'ancora è un attrezzo di metallo usato sulle imbarcazioni per ancorarsi al fondale marino, impedendo alla nave di muoversi. Si leva prima di salpare, quando si vuole lasciare il porto e mettere in mare. È simbolo di sicurezza e stabilità, ma anche di partenza verso nuove avventure. Un elemento fondamentale per ogni navigante e per chi ama il mare.

Hai davanti la definizione "Si levano prima di salpare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

E Empoli

M E C T L I N R I O A



