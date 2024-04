La Soluzione ♚ Indica condiscendenza

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Indica condiscendenza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SIA

Curiosità su Indica condiscendenza: L'abilità, assumendo inizialmente nei suoi confronti un atteggiamento di condiscendenza e falsa cortesia. dapprima colombo vuole solo togliersi qualche dubbio:...

