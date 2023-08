La targhetta che indica dove sedersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La targhetta che indica dove sedersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SEGNAPOSTO

Significato/Curiosita : La targhetta che indica dove sedersi

C'era anche una mela vera (o almeno che sembrava tale) esposta con la targhetta "mela"; quando lennon venne a sapere che il prezzo della mela era di 200 sterline... sul retro, le relative risposte; sei segnaposto di plastica e 36 cunei di plastica da inserire nei segnaposto nel corso del gioco. i seimila quesiti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La targhetta che indica dove sedersi : targhetta; indica; dove; sedersi; La targhetta che indica ai commensali dove sedersi; targhetta del soldato; indica no I Errata Corrige; indica l elettrotreno sull orario; indica una quantità ipotetica; Ripetuto indica le fusa del gatto; Per Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosa; Crescono dove non si vorrebbe crescessero; Chi I ha al collo non sa più dove sbattere la testa; La narratrice di Va dove ti porta il cuore e Ascolta la mia voce; Paese umbro dove nacque Santa Rita; Il luogo dove si trebbia; La targhetta che indica ai commensali dove sedersi ; A teatro indica in quale posto sedersi ; Mobili per sedersi ; Non si tira mai indietro se c è da sedersi a tavola; Chi lo è, cerca da sedersi ;

Cerca altre Definizioni