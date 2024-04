La Soluzione ♚ Le conseguenze d un teorema

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Le conseguenze d un teorema. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COROLLARI

Curiosità su Le conseguenze d un teorema: In fisica, il teorema dell'energia cinetica (o teorema lavoro-energia, o teorema delle forze vive) afferma che se un punto materiale possiede un'energia... In matematica, il corollario è un enunciato la cui deduzione e dimostrazione segue in maniera naturale da un teorema, un lemma o una qualsiasi proposizione derivabile dagli assiomi della teoria stessa. Il termine corollario deriva dalla parte dei fiori chiamata corolla.

