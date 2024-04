La Soluzione ♚ Ciascun lato del biliardo

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ciascun lato del biliardo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPONDA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Ciascun lato del biliardo: Boccette è una specialità di biliardo all'italiana. si tratta del più classico dei giochi che si effettuano su un biliardo senza l'ausilio delle stecche... La sponda idraulica, detta anche "sponda montacarichi" oppure "sponda caricatrice", è un apparecchio di sollevamento, applicato su autocarro e mezzi di trasporto merci in genere, atto alla movimentazione del carico o di parti di esso (ad es. pallets, colli, roll container, ecc.) dal piano di carico a terra o viceversa. È una apparecchiatura che facilita le operazioni di scarico e carico delle merci, specialmente nella fase di consegna al cliente finale, a fronte d'altro canto di una diminuzione della portata utile dell'automezzo a causa dell'aumento della tara. Può essere di varie tipologie: verticali (o più comunemente dette "a battuta"), ...

