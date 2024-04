La Soluzione ♚ Chiama alla preghiera i musulmani tur

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Chiama alla preghiera i musulmani tur. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MUEZZIN

Curiosità su Chiama alla preghiera i musulmani tur: tur abdin. il 10 febbraio 2006 e nei giorni seguenti hanno avuto luogo grandi dimostrazioni nella città di midyat in tur abdin. dimostranti musulmani... Nella liturgia islamica, il muezzin (pron. [mue'in]; in turco müezzin, dall'arabo muadhdhin) o muezzino, anticamente chiamato in Italia talacimanno, è la persona incaricata di salmodiare cinque volte (tra notte e giorno) dal minareto il richiamo (adhan) che serve a ricordare l'obbligo di effettuare validamente la preghiera islamica della alat. La formula dell'adhan è nel sunnismo: L’esortazione "Pregare è meglio di dormire", è recitata solo per la preghiera del mattino (alat al-fajr). L'adhan per lo Sciismo è invece differente, perché aggiunge - tra i punti 5 e 6 - anche la formula ayya ala khayr al-amal (Orsù all'opera ...

