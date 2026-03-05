Un accorata preghiera

Home / Soluzioni Cruciverba / Un accorata preghiera

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un accorata preghiera' è 'Invocazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INVOCAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un accorata preghiera" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un accorata preghiera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Invocazione? Un gesto di richiesto intenso rivolto a una divinità o a qualcosa di superiore, spesso accompagnato da parole sentite e profonde. È un atto di speranza e fiducia, che esprime un desiderio di ascolto e di risposta alle proprie necessità o desideri spirituali. Questa forma di preghiera può essere fatta in momenti di difficoltà o di gratitudine, rappresentando un collegamento tra l’individuo e il divino. La supplica si conclude quando si percepisce di aver espresso tutto il proprio cuore.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un accorata preghiera nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Invocazione

Se la definizione "Un accorata preghiera" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un accorata preghiera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Invocazione:

I Imola N Napoli V Venezia O Otranto C Como A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un accorata preghiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Assidui nella preghieraChiude la preghieraSan Francesco vi si ritirava in preghieraCon preghiera di restituzione siglaÈ nell alto dei cieli nella preghiera del Santus