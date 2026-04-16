Così si chiama un gruppo di uccelli
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così si chiama un gruppo di uccelli' è 'Stormo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STORMO
Perché la soluzione è Stormo? Uno stormo è un insieme di uccelli che si spostano insieme, spesso per cercare cibo o durante le migrazioni stagionali. Questa formazione permette di proteggersi dai predatori e di ottimizzare il volo grazie all'effetto aerodinamico. Gli uccelli di uno stormo comunicano tra loro attraverso richiami e movimenti coordinati, creando un'armonia visiva e sonora nel cielo. La presenza di uno stormo può indicare condizioni ambientali favorevoli o cambiamenti climatici imminenti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così si chiama un gruppo di uccelli". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Così si chiama un gruppo di uccelli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stormo
La definizione "Così si chiama un gruppo di uccelli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così si chiama un gruppo di uccelli" conferma che la soluzione 'Stormo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Stormo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così si chiama un gruppo di uccelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stormo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gruppo di volatili o di aereiInsieme di uccelli o di aereiBranco... di uccelliCosi si chiama l oggetto che si prestaCosì si definiscono gli uccelliCosì si chiama chi sa scendere su piste ghiacciateCosì si chiama il formato del burroCosì si chiama il parlamento degli USA
D I T N C E E