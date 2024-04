La Soluzione ♚ Boris scrisse Il dottor Zivago

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Boris scrisse Il dottor Zivago. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PASTERNAK

Curiosità su Boris scrisse il dottor zivago: Cercando il film omonimo, vedi il dottor živago (film). il dottor živago (in russo ´ ´; afi: ['doktr 'vag]) è un romanzo di boris pasternak... Boris Leonidovic Pasternak (in russo [b'ris l'nidvt pstr'nak] ; Mosca, 10 febbraio 1890 – Peredelkino, 30 maggio 1960) è stato uno scrittore e poeta russo.

