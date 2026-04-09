Il nome del dottor Zivago

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il nome del dottor Zivago' è 'Yuri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: YURI

Perché la soluzione è Yuri? Yuri Zivago è il protagonista del celebre romanzo scritto da Boris Pasternak. La sua figura rappresenta un uomo diviso tra il desiderio di amore e la complessità della vita in tempi tumultuosi. Attraverso le sue esperienze, si evidenzia una profonda riflessione sulla giustizia e il senso dell'esistenza. La narrazione mette in luce le sue emozioni e i conflitti interiori, rendendo il personaggio un simbolo di speranza e di ricerca di serenità in un mondo instabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il nome del dottor Zivago". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il nome del dottor Zivago nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Yuri

In presenza della definizione "Il nome del dottor Zivago", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il nome del dottor Zivago" conferma che la soluzione 'Yuri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Yuri

Y Yacht U Udine R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il nome del dottor Zivago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Yuri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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