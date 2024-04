La Soluzione ♚ Taglia piccola di abiti

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Taglia piccola di abiti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SMALL

Curiosità su Taglia piccola di abiti: abiti realizzati non su misura del cliente ma venduti finiti in taglie standard, pronti per essere indossati. esso si contrappone quindi agli abiti di...

