SMALL

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Small più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Small.

Perché la soluzione è Small? Small indica qualcosa di dimensioni ridotte rispetto ad altre. È il termine inglese per piccolo e viene usato per descrivere oggetti, quantità o caratteristiche meno estese o importanti. Ad esempio, una scatola piccola o una quantità minima. In breve, rappresenta la misura opposta a Large e aiuta a distinguere tra grandezza e piccolezza in modo semplice ed efficace.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L ottico che misura la vistaMisura la pressione all interno delle bottiglie di vinoSi misura in diottrieMesso a punto come uno strumento di misuraIl prefisso che vale oltre misura

Se "La misura opposta a Large" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

M Milano

A Ancona

L Livorno

L Livorno

Z A R Z A A M Mostra soluzione



