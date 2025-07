Una taglia delle maglie nei cruciverba: la soluzione è Small

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una taglia delle maglie' è 'Small'.

SMALL

Curiosità e Significato di Small

La parola Small è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Small.

Perché la soluzione è Small? Una taglia delle maglie si riferisce alla misura di una maglietta, indicata tipicamente con termini come small (piccolo). Questo termine aiuta a identificare la vestibilità, adatto a chi ha una corporatura minuta. Conoscere le taglie è fondamentale per scegliere capi che calzino bene e siano comodi. Quindi, la parola small rappresenta una misura piccola, molto usata nel mondo della moda.

Come si scrive la soluzione Small

Stai cercando la risposta alla definizione "Una taglia delle maglie"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

M Milano

A Ancona

L Livorno

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A F N N S E A I T C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AFFASCINANTE" AFFASCINANTE

