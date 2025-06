La taglia contrassegnata XS nei cruciverba: la soluzione è Extra Small

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La taglia contrassegnata XS' è 'Extra Small'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EXTRA SMALL

Curiosità e Significato... La soluzione Extra Small di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Extra Small per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Extra Small? XS sta per Extra Small, ovvero una taglia molto piccola. È utilizzata soprattutto per indicare capi di abbigliamento o accessori adatti a chi ha una corporatura minuta. Questa sigla aiuta a riconoscere velocemente la misura più piccola disponibile, facilitando la scelta e l’acquisto online o in negozio. In sostanza, indica una vestibilità compatta e aderente per chi preferisce taglie più contenute.

Se "La taglia contrassegnata XS" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

