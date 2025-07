Tè nero indiano nei cruciverba: la soluzione è Assam

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tè nero indiano' è 'Assam'.

ASSAM

Curiosità e Significato di Assam

Perché la soluzione è Assam? L'Assam è un tipo di tè nero proveniente dalla regione omonima dell'India, famosa per il suo aroma intenso e il sapore robusto. Questo infuso è apprezzato in tutto il mondo e rappresenta una delle varietà più pregiate del tè indiano. Ideale per una colazione energizzante, l'Assam si distingue per la sua profondità e il carattere deciso, rendendolo un classico amato dagli appassionati di tè.

Come si scrive la soluzione Assam

Hai davanti la definizione "Tè nero indiano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E B A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BENDA" BENDA

