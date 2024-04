La Soluzione ♚ Può esserlo un aranciata

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può esserlo un aranciata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AMARA

Curiosità su Puo esserlo un aranciata: Quando il giorno arriva, cliff è in cucina che sta riempiendo un bicchiere di aranciata, ma arriva vanessa e lo beve lei, poi dice al padre che andrà... Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) è un serial televisivo turco composto da 141 puntate suddivise in quattro stagioni, trasmesso su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022. In Italia la serie va in onda su Canale 5 dal 4 luglio 2022.

