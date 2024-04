La Soluzione ♚ Può essere sfondato

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere sfondato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RICCO

Curiosità su Puo essere sfondato: Abitato, che era propriamente denominato osteria di ponte sfondato. la denominazione ponte sfondato non deriva, come si potrebbe immaginare, dall'evento recente...

