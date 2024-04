La Soluzione ♚ Può essere safari

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Può essere safari. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZOO

Curiosità su Puo essere safari: 2012 è esistita una versione per windows. safari è il browser di default nei dispositivi apple. nel 2022 safari ha superato il miliardo di utenti nel mondo... Il giardino zoologico o parco zoologico, più comunemente chiamato zoo, è il luogo dove vengono esposti al pubblico animali esotici. Generalmente sono considerati luoghi ricreativi, specialmente per le famiglie, ma essi svolgono anche una funzione nel campo dell'educazione naturalistica e ambientale, e nella conservazione della biodiversità. Gli animali all'interno di uno zoo vivono in recinti che spesso tentano di replicare il loro habitat naturale o modelli di comportamento, a beneficio degli animali e dei visitatori. Animali notturni sono spesso ospitati in strutture apposite con un ciclo giorno-notte invertito in modo da renderli vigili ...

