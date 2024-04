La Soluzione ♚ Può essere profondo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere profondo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COMA

Curiosità su Puo essere profondo: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi profondo rosso (disambigua). profondo rosso è un film horror del 1975 diretto da dario argento... Il coma (dal greco µa, "sonno") è uno stato di assenza di coscienza conosciuto fin dai tempi più antichi. Con questo termine, Ippocrate indicava "Il cadavere in sonno letargico", riferendosi a quei soggetti in coma, che apparivano in uno stato di sonno profondo dal quale non si poteva risvegliarli. Successivamente, nel 1966, Fred Plum e Jerome Posner, neurologi statunitensi, definiscono così il coma: "Unarousable unresponsiveness in which the subjects lie with eyes closed" (Paziente non risvegliabile, non responsivo, che giace a occhi chiusi).

