La Soluzione ♚ Non essere puntuale

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Non essere puntuale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TARDARE

Curiosità su Non essere puntuale: Priva di fonti (non è che si possa citare genericamente l'enciclopedia britannica e l'atlante de agostini, le fonti devono essere puntuali, vista anche la... Tardar Sauce, conosciuta su Internet con il soprannome Grumpy Cat (letteralmente, Gatta scontrosa; Morristown, 4 aprile 2012 – Morristown, 14 maggio 2019), è stata una gatta nota per la sua particolare espressione facciale, divenuta, grazie a questa, protagonista di numerosi meme in giro per la rete.

