La Soluzione ♚ Una concittadina di Volta La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una concittadina di Volta. COMASCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Una concittadina di volta: Principale: c'era una volta (serie televisiva). questa voce contiene un elenco dei personaggi della serie televisiva c'era una volta. sono diversi personaggi... Il dialetto comasco è un dialetto appartenente al ramo occidentale della lingua lombarda. Il termine può indicare indifferentemente sia il dialetto parlato nella città di Como che l'insieme delle varietà affini parlate nel territorio comasco. Altre Definizioni con comasca; concittadina; volta; Una concittadina di Oberdan e di Svevo; Una concittadina di Galileo; Osso della volta cranica; L armatura d una volta;

