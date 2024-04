La Soluzione ♚ Un dolce di latte di mandorle

La soluzione di 14 lettere per la definizione: Un dolce di latte di mandorle. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BIANCOMANGIARE

Curiosità su Un dolce di latte di mandorle: Il latte di mandorla è una bevanda analcolica dolce realizzata mettendo in infusione in acqua le mandorle finemente tritate e spremendo poi le stesse per... Il biancomangiare o bianco mangiare è un dolce tipico inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). È una preparazione diffusa in tutta Italia, soprattutto in Sicilia e in Sardegna.

Altre Definizioni con biancomangiare; dolce; latte; mandorle;