La Soluzione ♚ Può essere postale

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Può essere postale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARTOLINA

Curiosità su Puo essere postale: Il numero postale di avviamento (npa) è il codice postale impiegato in svizzera. il npa fu introdotto dalla posta svizzera nel 1964, quando era già impiegato... La cartolina è, solitamente, un cartoncino leggero di forma rettangolare, usato per la corrispondenza.

Altre Definizioni con cartolina; essere; postale;