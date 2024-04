La Soluzione ♚ Può essere pepato

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Può essere pepato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAN

Curiosità su Puo essere pepato: Con una punta di pepato e di "caldo". il composto a cui più si deve questo aroma è l'eugenolo. il gusto dei chiodi di garofano può ricordare gli infusi... Il dio Pan (in greco antico: , Pán) era, nelle religioni dell'antica Grecia, una divinità non olimpica dall'aspetto di un satiro, legata alle selve, alla pastorizia e alla natura. Era solitamente riconosciuto come figlio del dio Ermes e della ninfa Penelope. Nella religione romana esiste una divinità che ha molte similitudini con la raffigurazione di Pan, è il dio Silvano. Anche i fauni venivano identificati con Pan o con i satiri.

