Può essere pedonale

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere pedonale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ISOLA

Curiosità su Puo essere pedonale: Nelle aree a più alta densità commerciale. il termine "isola pedonale" o "area pedonale" è usato nella lingua italiana, e la maggior parte di altri paesi... Un'isola (dal latino insula) è una porzione di terra interamente circondata dall'acqua. Un'isola può trovarsi nelle acque di un fiume, di un lago o del mare. La parte del terreno che separa la terra emersa dall'acqua è detta costa o litorale. Più isole vicine tra di loro formano un arcipelago. In un arcipelago le isole possono essere disposte a corona o a catena. Ad esempio, le Isole Aleutine nell'Oceano Pacifico formano una catena tra l'Asia e l'America settentrionale.

