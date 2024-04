La Soluzione ♚ Può essere patrono

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere patrono. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SANTO

Curiosità su Puo essere patrono: Suo santo patrono, laziostory.it, 27 giugno 2018. url consultato il 24 luglio 2018. ^ domani sarà sant’aquila, la festa del santo patrono biancoceleste... Santo (dal latino sanctus, participio passato di sancire) è attributo di un essere, oggetto o manifestazione che si ritiene essere correlato alla divinità. Nel significato moderno, il termine è utilizzato principalmente riferendosi a ciò che si ritiene inviolabile, in quanto consacrato da una legge spesso religiosa, oppure venerato, o considerato degno di rispetto. L'ortografia varia secondo le seguenti regole: al maschile singolare si tronca in san davanti a consonante diversa da s impura, davanti a un gruppo consonantico e davanti alle semiconsonanti: san Benedetto, san Prisco, san Jacopo, santo Stefano; al maschile e femminile ...

