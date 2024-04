La Soluzione ♚ Può essere fiscale

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Può essere fiscale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCONTRINO

Curiosità su Puo essere fiscale: Fondazioni) la stessa normalmente ha anche funzione di codice fiscale. il codice fiscale è stato introdotto con il decreto del presidente della repubblica... Il documento commerciale, in Italia, è un documento emesso dagli esercenti del commercio al dettaglio e assimilati, che attesta l'acquisto di beni o servizi. Ha sostituito lo scontrino fiscale dal 1 gennaio 2021, eccettuate alcune categorie speciali di esercizi.

